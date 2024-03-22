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عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 آذار 2024

22
MARCH
2024
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الأخبار: أميركا تشدّ الحبل: الهدنة أقرب؟

دمشق استضافت لقاءات تحضيرية وأبو ظبي تسعى إلى تسييسها: قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات

كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة الأقساط 50% العام المقبل

 

 


نداء الوطن: باريس تعمل على تجنّب التصعيد بين لبنان وإسرائيل
إجتماع وثيقة بكركي: نقاش في الخطر الوجودي والسلاح

 

 

 

البناء: بلينكن: مشروع قرار لوقف النار مقابل إطلاق الأسرى… مع «اسرائيل» ولكن!/ السيد الحوثي: بعد عمليات أم الرشراش والمحيط الهندي مفاجآت جديدة في الميدان / حزب الله بعد عودة صفا من الإمارات: الأمل معقود لبلوغ خاتمة ملف المعتقلين

 

 

 


النهار: اجتماعات بكركي تتأنى: مسلّمات بطابع وطني

 

 

 


الجمهورية: باريس مرتاحة لجواب لبنان
مهمة صفا في الإمارات "موضعية" أم أكثر؟

 

 



اللواء: احتدام على جبهات القصف.. والاحتلال يكشف حجم الخسائر في المستوطنات
«حصرية السلاح» في صلب مناقشات «وثيقة بكركي».. وجواب الحزب «للاعتدال» قريباً

 

 

 


l'orient le jour: Le « Document de Bkerké » fait son chemin, lentement mais sûrement

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: دريان: استمرار الشغور الرئاسي بداية تفكك لبنان وفقدان كيانه
لا بوادر توحي باقتراب انتهاء المرتفع الحربي الضارب في عمق لبنان

 

 


الشرق الأوسط السعودية: بلينكن يبحث الهدنة... ورام الله لا ترى نتائج لجولاته
أكد تقديم مشروع لمجلس الأمن بـ«وقف فوري للنار»... و35 % من مباني غزة دُمرت

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