عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 آذار 2024

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الأخبار: أميركا تشدّ الحبل: الهدنة أقرب؟

دمشق استضافت لقاءات تحضيرية وأبو ظبي تسعى إلى تسييسها: قصة المفاوضات بين حزب الله والإمارات



كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة الأقساط 50% العام المقبل







نداء الوطن: باريس تعمل على تجنّب التصعيد بين لبنان وإسرائيل

إجتماع وثيقة بكركي: نقاش في الخطر الوجودي والسلاح

البناء: بلينكن: مشروع قرار لوقف النار مقابل إطلاق الأسرى… مع «اسرائيل» ولكن!/ السيد الحوثي: بعد عمليات أم الرشراش والمحيط الهندي مفاجآت جديدة في الميدان / حزب الله بعد عودة صفا من الإمارات: الأمل معقود لبلوغ خاتمة ملف المعتقلين



النهار: اجتماعات بكركي تتأنى: مسلّمات بطابع وطني



الجمهورية: باريس مرتاحة لجواب لبنان

مهمة صفا في الإمارات "موضعية" أم أكثر؟





اللواء: احتدام على جبهات القصف.. والاحتلال يكشف حجم الخسائر في المستوطنات

«حصرية السلاح» في صلب مناقشات «وثيقة بكركي».. وجواب الحزب «للاعتدال» قريباً



l'orient le jour: Le « Document de Bkerké » fait son chemin, lentement mais sûrement

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: دريان: استمرار الشغور الرئاسي بداية تفكك لبنان وفقدان كيانه

لا بوادر توحي باقتراب انتهاء المرتفع الحربي الضارب في عمق لبنان



الشرق الأوسط السعودية: بلينكن يبحث الهدنة... ورام الله لا ترى نتائج لجولاته

أكد تقديم مشروع لمجلس الأمن بـ«وقف فوري للنار»... و35 % من مباني غزة دُمرت