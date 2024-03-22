هل من من بوادر توحي باقتراب انتهاء المرتفع الحربي؟

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الأنباء الكويتية: حتى الآن ليس من بوادر توحي باقتراب انتهاء المرتفع الحربي العالي الخطورة الضارب في عمق مستقبل لبنان، في ظل استمرار جهود التوصل إلى اتفاق هدنة تريح غزة وجبهة الجنوب، وبالتالي استمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» بالتحليق الدائم لطائراته ليل نهار، وإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق والاستطلاع الجوي لقرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى نهر الليطاني، إضافة إلى الغارات التدميرية، واشتعال النار في الأشجار المعمرة مركزا على بلدة يارين، وما ينتج عن ذلك من تلويث للهواء، يسببه القصف ودخانه، ما يؤدي إلى طفح جلدي وضيق في التنفس والاختناق.