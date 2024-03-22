living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

3500 اعتداء "إسرائيلي" حتى منتصف شباط

22
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: آمال خليل-

أحصى لبنان في شكوى قدّمتها وزارة الخارجية اللبنانية إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل، ارتكاب العدو 3486 اعتداء على جنوب لبنان منذ بداية عدوانه في الثامن من تشرين الأول الماضي وحتى 15 شباط الماضي (زاد الرقم بعدما رفع العدو وتيرة اعتداءاته منذ منتصف الشهر الماضي).

 

الشكوى حول الجرائم البيئية التي ارتكبتها إسرائيل في جنوب لبنان، ولا سيما الاستعمال غير القانوني والمفرط لمادة الفوسفور الأبيض، استندت إلى بيانات وثّقتها وزارة البيئة، وذكّرت بجرائم العدو البيئية السابقة، ولا سيما قصف خزانات النفط في الجية خلال عدوان تموز 2006، ما تسبب بتلوث نفطي كبير طاول مجمل الشاطئ اللبناني.


إحصاء الإعتداءات اليومي أعدّته المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء واتحاد بلديات قضاء صور. وبحسب النسخة التي حصلت «الأخبار» عليها، فإن الاعتداءات الـ 3486 حتى 15 شباط الماضي، صُنفت على الشكل الآتي: 3142 اعتداء بالقصف المدفعي والغارات الجوية بالطيران الحربي والمُسيّرات، و148 اعتداء بالقصف بالقنابل المضيئة والحارقة، و107 اعتداءات بالقذائف الفوسفورية، و42 اعتداء بالتمشيط بالرشاشات. وبلغ عدد الاعتداءات التي استُخدمت فيها دفعة واحدة القذائف المدفعية والفوسفورية 33، كما أحصيت قذيفة واحدة لم تنفجر وأربعة اشتباكات بين جانبَي الحدود. وشمل الإحصاء البلدات التي تعرّضت لأكبر عدد من الاعتداءات، فحلّت عيتا الشعب في المرتبة الأولى (259 اعتداء)، تلتها حولا (251) والناقورة (212) وعلما الشعب (191) وطيرحرفا (175) وعيترون (141) وميس الجبل (140) ومروحين (124) والجبين (121) ويارون وكفركلا (114 لكل منهما). وعلى صعيد الاعتداءات بالقذائف الفوسفورية والحارقة، حلّت حولا وعلما الشعب أولاً (30 اعتداء لكل منهما) وميس الجبل (23) وكفركلا (22) ثم الناقورة والضهيرة والخيام.


وخصّص الإحصاء فصلاً للأراضي التي تعرّضت لحرائق نتيجة القصف والغارات حتى 20 كانون الثاني الماضي، وبلغت مساحتها الإجمالية سبعة ملايين و900 ألف متر. وتوزّعت حرائق الأحراج وفق صور الأقمار الاصطناعية على مساحة 791 هكتاراً تضم آلاف أشجار الزيتون والسنديان والأشجار المثمرة.

 

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ«الأخبار» إن لجنة خبراء من الوزارة ومن مجلس البحوث العلمية كُلّفت بإجراء مسح ميداني دقيق للأضرار الزراعية بعد انتهاء العدوان. وأضاف أن التقديرات الأولية لقيمة الخسائر الزراعية تفوق 2,5 مليار دولار، وتشمل الإنتاج والتصدير الحيواني والنباتي والتدمير الكلي والجزئي للمنشآت الزراعية والحقول والمزارع، مشيراً إلى أن الخسارة لا تُحسب على المدى القصير فقط، فـ«على سبيل المثال أُحرقت 60 ألف شجرة زيتون فيما نحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل للحصول على شجرة زيتون مثمرة».


الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   