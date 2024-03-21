شريم : طرد القاضية غادة عون رسالة مبطنة لكل قاض يحاول مواجهة الفساد

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كتبت وزيرة شؤون المهجرين السابفة غادة شريم عبر حسابها على "أكس":

لمن سيبت بقرار طرد القاضية غادة عون من القضاء غدا ، تذكير ببعض ما قامت به لتاريخ اليوم :

‏تفردت في اتخاذ قرارات واجراءات بوجه المصارف والمسؤولين البارزين المتورطين في ملفات الفساد الكبرى

‏ساهمت في فتح ملفات الفساد في الدوائر العقارية

‏والاهم ادعت على رياض سلامة واصدرت بحقه قرار منع سفر واوقفت شقيقه رجا سلامة في شبهات اختلاس وتبييض اموال وهما اليوم ملاحقان دوليا ولكن محميان داخليا للاسف

‏ان اي اجراء تأديبي بحقها سيكون بمثابة تهديد مبطن لاي قاض يحاول مواجهة الفساد وبالتالي ضربة قاضية لامكانية القضاء اللبناني بالقيام باي محاولة اصلاح