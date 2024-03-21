شريم : طرد القاضية غادة عون رسالة مبطنة لكل قاض يحاول مواجهة الفساد

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كتبت وزيرة شؤون المهجرين السابفة غادة شريم عبر حسابها على "أكس":
لمن سيبت بقرار طرد القاضية غادة عون من القضاء غدا ، تذكير ببعض ما قامت به لتاريخ اليوم :
تفردت في اتخاذ قرارات واجراءات بوجه المصارف والمسؤولين البارزين المتورطين في ملفات الفساد الكبرى
ساهمت في فتح ملفات الفساد في الدوائر العقارية
والاهم ادعت على رياض سلامة واصدرت بحقه قرار منع سفر واوقفت شقيقه رجا سلامة في شبهات اختلاس وتبييض اموال وهما اليوم ملاحقان دوليا ولكن محميان داخليا للاسف
ان اي اجراء تأديبي بحقها سيكون بمثابة تهديد مبطن لاي قاض يحاول مواجهة الفساد وبالتالي ضربة قاضية لامكانية القضاء اللبناني بالقيام باي محاولة اصلاح