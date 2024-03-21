وزير الصحة زار البقاع متابعا لقاءاته لشرح آلية الزيادات على التغطية الصحية ويعقد مؤتمرا صحافيا غدا

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زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض منطقة البقاع حيث عقد في مستشفى زحلة الحكومي اجتماعات متتالية مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة لمحافظتي البقاع بعلبك الهرمل، متابعا شرح الآلية التي سيتم اتباعها لتطبيق التعرفات الجديدة للوزارة والتي تتضمن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة إبتداء من شهر نيسان المقبل.



وكان الأبيض زار محافظة الشمال لهذه الغاية يوم أمس.



وسيعقد مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من صباح غد الجمعة في وزارة الصحة العامة لشرح كافة التفاصيل المرتبطة بالتعرفات المضافة الجديدة.