لجنة الشباب ناقشت امكانية اشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت...و ابي رميا يحيي المتأهلين الى الالعاب الاولمبية

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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا للإطّلاع على المادة ٥٦ من الموازنة التي نشرت في الجريدة الرسمية وهي تقضي بتعديل المادة ٥٦ من القرار ٢٧٥/١٩٢٦ وله علاقة بإدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية والتي تم تعليقها من قبل المجلس الدستوري.

وشرح ابي رميا بعد الاجتماع انه بعد الجولة التي قامت بها اللجنة على المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية التابعة للدولة لاحظت وضعها المزري لناحية الصيانة والادارة.

ولفت ابي رميا الى ان اللجنة ناقشت امكانية اشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت وسط عجز الدولة عن ادارتها، وآلية تطوير هذه الفكرة في اقتراح قانون يعيد الحياة للمنشآت الرياضية. واعلن ابي رميا انه تواصل مع رئيس المجلس الدستوري طانيوس مشلب الذي أبلغ ابي رميا ان اصدار قرارات المواد المعلّقة سيتم قبل انقضاء المهلة القانونية في ٩ نيسان. كما تواصل ابي رميا مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لتطوير المادة ٥٦ لناحية سنوات الاستثمار وحق البلديات في المشاركة في استثمار المنشآت الرياضية. وشدد ابي رميا على اهمية تفعيل دور المنشآت وقال:" نأسف اليوم ان منتخب لبنان لكرة القدم والذي يمثل لبنان خير تمثيل في كأس آسيا لا يستطيع ان يلعب المباراة على الملاعب اللبنانية في مرحلة الإياب ما استدعى الاستعاضة عنها بملاعب خارج لبنان." واكد ابي رميا متابعة الموضوع في جلسات متتالية للّجنة توصلًا الى صياغة اقتراح القانون. وحيّا ابي رميا ليتيسيا عون التي تأهلت للألعاب الاولمبية في باريس مع راي باسيل بطل الرماية واللبناني الروسي ساغايبوف كارامنوب بطل الجودو، حيث ان لجنة الشباب ستلتقي الأبطال الثلاثة لتقديم الدعم اللازم لهم قبل مغادرتهم لبنان لتمثيله في باريس في صيف ٢٠٢٤