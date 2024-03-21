محافظ بعلبك الهرمل يصدر تعميما للحفاظ على سلامة الغذاء في ملاحم المحافظة

A + A -

وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى أصحاب الملاحم على كامل نطاق المحافظة، أشار فيه إلى أنه "بعد المتابعة الحثيثة من مصلحة الصحة في بعلبك الهرمل، والكشوفات الدورية التي يقوم بها طبيب قضاء بعلبك والمراقبون الصحيون على الملاحم والمطاعم، وفي سبيل الوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق المعايير الصحية العالمية لسلامة الغذاء، لا سيما في ما يتعلق باللحوم على إختلافها ( أبقار، أغنام ، ماعز ) يتوجب عليكم تطبيق الشروط الواردة أدناه، وذلك تحت طائلة إقفال أي ملحمة مخالفة لهذه الشروط:

- إعتماد أدق معايير النظافة الداخلية للملحمة، أرضها وجدرانها وبراد حفظ اللحوم وآلات الفرم والدفوف والسكاكين المستعملة لتقطيع اللحوم.

- يتوجب وجود ختم المسلخ بشكل واضح على الذبائح وفي عدة أماكن: أفخاذ ، باطات ، خواصر، بمعدل ثمانية أختام لكل ذبيحة، حيث يوجد مسالخ.

- في حال كانت الملحمة تبيع لحوماً مبردة أو مثلجة، يتوجب على صاحبها التصريح عن ذلك بشكل واضح داخل وخارج الملحمة، وعدم دمجها مع الذبائح الأخرى، وفي حال عدم التصريح سيكون مصيرها الإقفال الفوري.

- يتوجب الحصول على بطاقات صحية للعاملين في الملاحم من الجهات المعنية.

- تركيب واجهة زجاجية لكل ملحمة وعدم تعليق الذبائح خارجها.

- عدم ترك اللحوم غير المباعة خارج البراد المخصص لحفظها.

- يتوجب الإحتفاظ بفواتير شراء الذبيحة وإبرازها للمراقبين الصحيين عند الطلب لمعرفة مصدرها".