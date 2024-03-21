المرصد الاوروبي يترقب جلسة المجلس التأديبي بحق القاضية غادة عون ويؤكد انه سيتحرك اوروبيا في المسألة!

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رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "اكس" أنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والانهيار الذي يلحق ببلاد الأرز وبينما كان الجميع ينتظر أن يتحرك القضاء اللبناني في ملف حاكم مصرف لبنان السابق المتهم بالاختلاس وتبييض الأموال رياض سلامة فإذ بنا نتفاجأ باستدعاء القاضية اللبنانية غادة عون الى المجلس التأديبي وهي كانت أول من تحرك في ملف سلامة".

ولفت المرصد الى أن " القاضية عون كانت "رأس حربة" في ملف تبييض الأموال والاموال المحولة الى الخارج الى جانب قضاة آخرين كجان طنوس وهيلانة إسكندر"، وتساءل المرصد " ما المقصود من اعادة تحريك ملف غادة عون هل هو "النيل" من قضاة حاربوا من أجل الحق ودفاعا عن حقوق المودعين لمصلحة اصحاب المصارف".

ويؤكد المرصد الاوروبي انه " لن يتأخر عن متابعة هذا الموضوع واعلام السلطات والقضاء الاوروبي بنتيجة ما سيحدث".