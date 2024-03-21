"أزمة النزوح السوري في لبنان" محور لقاءات حجار في بروكسيل

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عبر صفحته:

خلال اليوم الثاني من زيارتي إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، إلتقيت بكلّ من النائب البولندي في البرلمان الأوروبي السيد Ryszard Czarnecki، النائب في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، والسيد خوسيه لويس بازان من COMECE، والنائب في البرلمان الأوروبي كريستوف غرودلر بحضور السفير فادي الحاج علي. تركّز النقاش خلال الإجتماعات حول أزمة النزوح السوري في لبنان والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية التي يعيشها اللبنانيون. كما شاركت في محاضرة حول الأزمة الاجتماعية وأزمة النزوح السوري في لبنان.

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