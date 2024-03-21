بستاني: أثرت موضوعين عم تابعهم من فترة بلجنة الأشغال والطاقة اليوم..

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كتبت النائب ندى بستاني عبر منصة إكس وقالت: "اليوم بلجنة الأشغال والطاقة أثرت موضوعين عم تابعهم من فترة وانتظرت لحتى يتكون ملفهم عندي: أولاً قرار مجلس الوزراء بشراء النفط الخام العراقي وإجبار مؤسسة كهربا لبنان بكمية فيول ما بتعوزا ولا قادرة تدفع حقها."

وأكملت: "تانياً كيف لليوم معامل الزوق والجيه متوقفة عن العمل وحارمة اللبنانيين من ساعات التغذية بس لأنو الشركة المشغّلة مش ملتزمة بعقد التشغيل والصيانة."

وأضافت: "هيدا الملف عم يتّابع بالشكل اللازم من قبل كهربا لبنان ومنتأمل قريباً تتاخذ القرارات القانونية اللازمة بشأنو ونحنا متابعين الموضوع للآخر تنتأكد انو الشركة المشغّلة تعلّمت شو يعني المصداقية والكرامة."