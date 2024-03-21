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عصابة سرقة في النبطية!

21
MARCH
2024
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صدر عن المديريّـة العامة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من رصد عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في العديد من مناطق النبطية".

وأضاف البلاغ، "وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أفراد العصابة المذكورة، وهما المدعوان:

ع. ن. (من مواليد عام 2005، سوري)

هـ. ع. (من مواليد عام 2006، سوري)".

وتابع، "بتاريخ 08-03-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات شعبة المعلومات في بلدة حبوش – النبطية. وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما هاتفان خلويَّان ومبلغ مالي".

وأشار البلاغ، إلى أن "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان في العديد من مناطق النبطية، وبيعها في بؤر الحديد. كما اعترفا بتنفيذهما عمليات سرقة صناديق الصدقات من المحال التجارية ودور العبادة في بلدات عدة في النبطية".

وختم، "أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".

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