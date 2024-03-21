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حبيب من السراي: نتمنى تفويض مجلس الوزراء الجسر لحصولنا على قرض من صندوق أبو ظبي للتنمية

21
MARCH
2024
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي. وجرى عرض لمشاريع المصرف والجهود المبذولة لتأمين استمرارية القروض.

وقال حبيب بعد اللقاء: أطلعنا دولة الرئيس على تطورات قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، والذي يصبح نافذاً اعتباراً من آخر حزيران المقبل. كما أطلعناه على نتائج زيارتنا للسفير القطري السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني حيث بحثنا في إمكانية التعاون بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية". وأبلغنا سعادة السفير بأنه سيوجٌه لنا بعد عيد الفطر السعيد، دعوة إلى زيارة المسؤولين في "صندوق قطر للتنمية" للاطلاع عن كثب على سبل التعاون وآلية الدعم. 

وأضاف: كذلك أبلغنا الرئيس ميقاتي بأن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أفادنا خلال زيارتنا الأخيرة له أمس، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء الموافقة على تفويضه للحصول على قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لصالح مصرف الإسكان. وتمنينا على دولة الرئيس مساعدتنا في تحقيق هذه الخطوة بنجاح بما يؤمّن استمرارية مصرف الإسكان في تأمين مسكن لائق للبنانيين.
فأجرى دولة الرئيس ميقاتي اتصالاً هاتفياً بالجسر وأعطاه موافقته على تفويض مجلس الإنماء والإعمار طلب قرض لمصرف الإسكان من "صندوق أبو ظبي"، على أن يُرسل كتاباً بهذا الموضوع للحصول على موافقة مجلس الوزراء. 

 وختم: كان الرئيس ميقاتي كعادته، مستمعاً وداعماً لمشاريعنا الراهنة والمستقبلية.

ورداً على سؤال عن سبب حصول مصرف الإسكان على القروض دون غيره، أجاب حبيب: إن مجلس الإدارة السابق لمصرف الإسكان برئاسة الأستاذ جوزف ساسين، لم يتعثٌر مرة واحدة في تسديد المستحقات للصناديق المُقرِضة،  الأمر الذي عزٌز الثقة بمصرفنا وكان محط تقدير عربي ودولي. وحافظ مجلس الإدارة الحالي لمصرف الإسكان على هذه المصداقية ولم ولن يتعثر في دفع مستحقاته للصناديق المدينة.

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