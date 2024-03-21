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إدي معلوف يرد على رازي الحاج...

21
MARCH
2024
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رد النائب السابق إدي معلوف على تصريحات النائب رازي الحاج عبر منصة X وقال:  بسبب وضع البلد والناس والشارع المسيحي يلي عم بطالبنا ويطالبكن بالحوار والاتفاق ولو مرحلياً، قررنا نغض النظر عن كتير مواضيع ونتعالى عن شكليات ونطالب بالحوار ونمد جسور مع كتير من القوى السياسية.
بس انتو مصرين تتكبروا وتهاجمونا وتحمّلونا مسؤولية اشياء عارفينها مش من مسؤوليتنا."
 
وأضاف: "واذا سلمنا جدلاً انو جزء كبير من الوضع يلي وصلنالو سببو الحزب ونهجو واولوياتو... واذا افترضنا انو الخلاف معو رح يكبر ويتطوّر ويروح لأسوأ ما بتتصوّروا، بالآخر شئت ام ابيت هيدا ابن بلدنا وبدنا نتفاهم معو، ولو حتى على الفراق يا سامح الله،
واذا عندك حل ثاني خبرني".
 
وكتب معلوف أيضا في تغريدته: بس انك تكون جزء من فريق غطّى دخول مليونين نازح سوري، غيّروا وجه البلد وديموغرافيتو واقتصادو، وثقافتو، وتنسى انو على دمكن ما كان بدكن يرجعوا، وتنسى "فليحكم الاخوان"، وتتناسى تحيا درعا والقامشلي... وبالآخر تجي تعيّرنا، لا والله، فشر! ..."
 
وختم قائلا: "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا"
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