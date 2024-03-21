أمطار وبرق ورعد وثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تتراجع حدة الأمطار إعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ليلا .

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الخميس، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يحمل معه أمطارا غزيرة، ثلوجا، عواصف رعدية ورياحا، ويستمر حتى بداية الأسبوع حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طراباس بين11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الساحل واحتمال امطار خفيفة محلية، يتحول الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة، بحيث تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها مساء مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد و رياح ناشطة تصل سرعتها الى 65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر خلال الليل.

الجمعة: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة ،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تتراجع حدة الأمطار إعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ليلا .

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاع محدود في الداخل و على الجبال ، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1600 متر.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتمسي الاجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة كما تتساقط ثلوج خفيفة ليلا على ارتفاع 1900متر.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 6 إلى 9 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 20 و 45 كم/س وتقارب ال 65 كم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة .

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5،41

-ساعة غروب الشمس:17،50