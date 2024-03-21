أضرار جسيمة في الممتلكات وإصابة مواطنين بضيق في التنفس والاختناق.. ما حال الوضع جنوبًا؟

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حلق الطيران الاستطلاعي المعادي ليلا وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق .

وكان الطيران الحربي المعادي أغار قرابة العاشرة من ليل امس على عيتا الشعب ومروحين، ما أدى الى وقوع الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

كما أغار على بلدة الضهيرة، حيث استهدف منزلا غير مأهول ما ادى الى تدميره، وتضرر شبكة الكهرباء.

ونقلت فرق الدفاع المدني عددا من المواطنين من الضهيرة، الى مستشفيات صور، نتيجة اصابتهم بضيق في التنفس والاختناق بعد غارة استهدفت البلدة.

وأدت غارة على أطراف بلدة يارين الى اشتعال النار في الاشجار المعمرة في المكان المستهدف.

يذكر ان الغارات المعادية تتسبب بتلوث الهواء خلال القصف وبعده، ما يؤدي الى طفح جلدي وضيق في التنفس والاختناق.