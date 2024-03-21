مسؤول كبير: لا أعتقد انّ الحرب ما زالت مفتوحة!

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قال مسؤول كبير لـ”الجمهورية”، انّه “برغم كل التهويلات والتهديدات الاسرائيلية حول استمرار الحرب، فلا أعتقد انّ هذه الحرب ما زالت مفتوحة، بل صارت تراوح في مربعها الأخير”.

واوضح أنّ “الاميركيين، وفق ما بدأ يظهر، صارت الحرب مزعجة لهم وعبئاً عليهم في فترة التحضيرات للانتخابات الرئاسية الضاغطة على واشنطن، والاعلام الاميركي بات يتحدث بوضوح عن فشل اسرائيل، وأنّ هذه الحرب طالت كثيراً. امام هذا الجو اعتقد انّ الاميركيين باتوا مستعجلين وجدّيين اكثر في ممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو، وتجلّى ذلك في معارضتهم او اعاقتهم توجّهه للهجوم على رفح. وباتوا يدفعون اكثر فأكثر لبلورة مخارج لهذه الحرب، بدءاً بالهدنة الطويلة الأمد التي يسعون الى تحقيقها. وأعوّل في هذا السياق على زيارة وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن الى اسرائيل في ان تدفع بقوة الى فرض هذه الهدنة”.