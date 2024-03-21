"اللجنة الخماسية" مُستمرة في جهودها في الفترة القريبة المقبلة..

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إذا كانت جهود ومبادرات تحريك الملف الرئاسي الى الأمام، قد رُحِّلت عملياً إلى ما بعد عيد الفطر، حيث يُنتظر أن تستأنف بزخم، على ما وعد العاملون على هذا الخط، فإنّ الخريطة الداخلية بانقساماتها السياسية وحتى الدينية، وتناقضها لا بل تصادمها في الرؤى والتوجّهات تنعى احتمالات الخرق الايجابي، وتعزز اليقين باستمرار الحال على ما هو عليه من عطب وشواذ الى ما شاء الله.

الى ذلك، ورداً على سؤال لـ«الجمهورية»، رفضت مصادر اللجنة الخماسية التعليق عمّا اذا كانت مهمّتها قد تعرّضت لانتكاسة، واكتفت بالتأكيد «انّ اللجنة لا تتعاطى مع الملف الرئاسي في لبنان من موقع الطرف، او الانحياز في اي اتجاه، وهو ما سبق وأكّدنا عليه، ومن هنا فإنّ اللجنة مستمرة في جهودها في الفترة القريبة المقبلة».