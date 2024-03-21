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تجدد التظاهرات المنددة بـ«النصرة»

21
MARCH
2024
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الوطن السورية: تواصلت التظاهرات المنددة بممارسات ما يسمى «هيئة تحرير الشام» الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومتزعمه المدعو «أبو محمد الجولاني»، إذ خرج العشرات أمس بتظاهرات في عدة مناطق بريف إدلب.

 

وذكرت مصادر إعلامية معارضة أن مدن أريحا وأرمناز وكفرتخاريم وبلدة بلشون بريف إدلب شهدت تظاهرات حاشدة طالبت فيها بإسقاط «تحرير الشام» ومتزعمها الإرهابي «أبو محمد الجولاني» والإفراج عن المعتقلين.


وتتصاعد وتيرة التظاهرات ضد «النصرة» ومتزعمه في المدن والقرى والبلدات في شمال غرب سورية، نتيجة القمع والتسلط والضرائب والانتهاكات بحقهم التي ينفذها ما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لـ«تحرير الشام».


وفي السابع عشر من الشهر الجاري، خرجت تظاهرات حاشدة في بلدة الفوعة بريف إدلب طالب المشاركون فيها بإسقاط متزعم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين وكذلك إسقاط «جهاز الأمن العام» التابع لـ«الهيئة».


في الغضون، ومع تصاعد حالة الانفلات الأمني والفوضى في مناطق انتشار الفصائل المسلحة الموالية لقوات الاحتلال التركي في شمال حلب، قتل سائق سيارة وأصيب مسلحان مما يسمى «الشرطة العسكرية» الموالية للاحتلال التركي بجروح نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عند مدخل مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، وذلك حسب المصادر الإعلامية المعارضة.

الوطن السورية
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