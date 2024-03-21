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الأنباء الكويتية: في موازاة انتهاء المرحلة الأولى من تحرك السفراء باجتماعهم مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط بحضور نجله رئيس الحزب رئيس اللقاء الديموقراطي، النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، علمت «الأنباء» أن النقاش تركز، بداية، حول رأي ووجهة نظر جنبلاط حيال الاستحقاق الرئاسي الذي يرى وجوب البحث عن السبل الآيلة للوصول إليه على نحو جدي ووفاقي، ثم جوجلة اللقاءات التي جرت على مدى اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يزور وليد جنبلاط قطر يومي 25 و26 من الشهر الجاري بعد زيارة السفير القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، كليمنصو وتوجيه الدعوة إليه بهذا الخصوص.