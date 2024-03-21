عناوين الصحف ليوم الخميس 21 آذار 2024

الأخبار: ذعر أميركي خليجي: الجماعة تعيد المقاومة إلى بيروت
«1701 Capsule»: خطة فرنسا في مواجهة هوكشتين
«مشروع سياحي» يكشف أخطر شبكات العمالة لإسرائيل
نداء الوطن: إسرائيل لا تزال ترى في الديبلوماسية "حلاً للصراع" في الجنوب
بكركي تلاحق اليوم "وحدة الصف" و"التيار" يرفض الموقف من «الحزب»
اللواء: فراغ يسبق الأعياد.. وجبهة مسيحية للضغط بدءاً من اليوم
اشتداد الغارات ليلاً على قرى الجنوب مع تراجع فرص الهدنة في غزة
البناء: بوتين: الفوز الرئاسي نقطة بداية لانتصارات مقبلة تحتاجها روسيا وسوف تنالها / بلينكن: اتفاق غزة على وشك الإنجاز… ولا فرصة لتحييد المدنيين في معركة رفح / المموّلون الكبار لحملة بايدن وبينهم زعماء اليهود يطالبونه بإنهاء حرب غزة للفوز /
النهار: "وثيقة بكركي" اليوم... وترحيل التحركات الرئاسية
الجمهورية: الإنفراجات معلقة على هدنة معقدة
"زحطة" الخماسية في زمن التحولاات الكبرى
l'orient le jour: Les coulisses de la visite de Wafic Safa aux Émirats
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: الحريري خضع لعملية استبدال صمام بالقلب ويقضي فترة نقاهة في باريس
«استبعاد مرشحي اللون الواحد» رئاسياً وسفراء «الخماسية» يستأنفون تحركهم بعد عيدي الفطر والفصح
الشرق الأوسط السعودية: «خطة سلام»... وقف الحرب ومسار لدولة فلسطينية
بلينكن في المنطقة... وأميركا تعرض على إسرائيل خطة بديلة لرفح... والسعودية تدعم «أونروا» بـ40 مليون دولار
الوطن السورية: الرئيس الأسد للمعلمين في عيدهم: لدينا جيش عربي سوري وجيش علمي يُجسِّده المعلمون