عناوين الصحف ليوم الخميس 21 آذار 2024

A + A -

الأخبار: ذعر أميركي خليجي: الجماعة تعيد المقاومة إلى بيروت

«1701 Capsule»: خطة فرنسا في مواجهة هوكشتين

«مشروع سياحي» يكشف أخطر شبكات العمالة لإسرائيل





نداء الوطن: إسرائيل لا تزال ترى في الديبلوماسية "حلاً للصراع" في الجنوب

بكركي تلاحق اليوم "وحدة الصف" و"التيار" يرفض الموقف من «الحزب»



اللواء: فراغ يسبق الأعياد.. وجبهة مسيحية للضغط بدءاً من اليوم

اشتداد الغارات ليلاً على قرى الجنوب مع تراجع فرص الهدنة في غزة



البناء: بوتين: الفوز الرئاسي نقطة بداية لانتصارات مقبلة تحتاجها روسيا وسوف تنالها / بلينكن: اتفاق غزة على وشك الإنجاز… ولا فرصة لتحييد المدنيين في معركة رفح / المموّلون الكبار لحملة بايدن وبينهم زعماء اليهود يطالبونه بإنهاء حرب غزة للفوز /



النهار: "وثيقة بكركي" اليوم... وترحيل التحركات الرئاسية

الجمهورية: الإنفراجات معلقة على هدنة معقدة

"زحطة" الخماسية في زمن التحولاات الكبرى





l'orient le jour: Les coulisses de la visite de Wafic Safa aux Émirats



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: الحريري خضع لعملية استبدال صمام بالقلب ويقضي فترة نقاهة في باريس

«استبعاد مرشحي اللون الواحد» رئاسياً وسفراء «الخماسية» يستأنفون تحركهم بعد عيدي الفطر والفصح



الشرق الأوسط السعودية: «خطة سلام»... وقف الحرب ومسار لدولة فلسطينية

بلينكن في المنطقة... وأميركا تعرض على إسرائيل خطة بديلة لرفح... والسعودية تدعم «أونروا» بـ40 مليون دولار





الوطن السورية: الرئيس الأسد للمعلمين في عيدهم: لدينا جيش عربي سوري وجيش علمي يُجسِّده المعلمون