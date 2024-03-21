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أسرار الصحف ليوم الخميس 21 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
سجل مصدر نيابي معني بالملف الرئاسي اهتماماً بتصريح السفير المصري حول اللجنة الخماسيّة ودورها وانتقاد السفير لأطراف لبنانيّة قال إنها تخاف من الحوار الذي من دونه لا يمكن تحقيق توافق وهو شرط حكميّ للخروج من الفراغ. وقال هذا يعني أن الآلة الخفيّة للجنة الخماسية بدأت تتحرك رئاسياً بعكس الاتجاه الذي كانت عليه قبل حرب طوفان الأقصى وأن الحرب قاربت النهاية وأن معادلاتها اللبنانية تستدعي تعديلات جوهرية على التوجهات، وأن التغيير يترافق مع صعود الدور المصري بدلاً من أدوار يُحرجها اتخاذ مواقف انتقادية لحلفاء.


خفايا
قالت مصادر سياسية إن حصر مواضيع البحث بين الإمارات وحزب الله بملف الموقوفين لا يمنع السؤال عن الإطار السياسي الذي حدّد التوقيت، خصوصاً بالنسبة للذين يهدفون من التركيز على حصرية الملف التخفيف من أهمية اللقاء والتواصل. وسألت المصادر طالما أن عمر القضية سنوات وسبق وتمّت عدة مداخلات لحلها وتراجع وهجها ثم همدت فماذا يعني التواصل المباشر بين الطرفين بعد قطيعة طويلة كان يمكن حل قضية الموقوفين مع استمرار القطيعة عبر وسطاء إذا كان الأمر مجرد ملف يجب إنهاؤه وليس في الملف تطورات فرضت التوقيت، بل التواصل هو الذي له توقيت، والتوقيت متصل حكماً بما تشهده المنطقة أو ما سوف تشهده على الأرجح.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تُبدي سفيرة دولة كبرى ليونة ملحوظة مع محدّثيها بصرف النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي لأي منهم.

 

لغز
تصف دوائر الاعلام الاسرائيلي قصف المدنيين في القرى اللبنانية باستهداف «البنية التحتية لحزب الله».


غمز
يشكك مسؤول مالي سابق بما سيصدر من معلومات أو تقارير مالية عن السلطات النقدية ويرى فيها تجاوزاً عن الواقع الحقيقي!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

في سابقة غريبة تخلط بين القروض والهبات، قامت إحدى الوزارات بتمكين منظمة دولية للتصرف بمبلغ يناهز المليون دولار من قرض البنك الدولي الذي خصص لقطاع الصرف الصحي، وبدورها بدأت المنظمة إنفاق التمويل بواسطة حركة غير حكومية تضمّ مستشاري الوزير.

 

أبلغت بعض المدارس الخاصة الأهالي عن نيتها زيادة الأقساط بالدولار الأميركي للعام الدراسي المقبل بنسبة تزيد عن 30%.

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