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هذا ما رشح من أجواء سفراء «اللجنة الخماسية»... استبعاد مرشحي اللون الواحد

21
MARCH
2024
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الأنباء الكويتية: المستجد الذي استقطب اهتماما واسعا،  تحرك سفراء «المجموعة الخماسية الإقليمية - الدولية» وتكريس تأجيل البت بالاستحقاق الرئاسي لجهة إتمامه إلى ما بعد عيدي الفصح والفطر السعيد، كما أفادت معلومات «الأنباء»، ورشح من أجواء سفراء «اللجنة الخماسية»، من حيث استكمال جولاتهم الداخلية بعد العيدين.

واللافت ظهور معالم المواصفات الخاصة بالرئيس، وضرورة حيازته القبول من الأطراف جمعيهم، ما يعني تاليا «استبعاد مرشحي اللون الواحد» وكشف معسكر كل من المرشحين، غير السريين، طريقة ترشيح كل منافس والجهة التي تدعمه، وتسريب ذلك إلى وسائل إعلام محلية محسوبة في خانة كل من المرشحين والجهات الداعمة لهم.

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