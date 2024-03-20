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قوى الامن: توقيف مُصَّنع إحدى أخطر أنواع المخدرات وزوجته في الفنار

20
MARCH
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ سابق، أوقفت فصيلة الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو أ. ف. (من مواليد عام 1982، لبناني) بجرم عنف أسري، وضبطت بحوزته مواد كيميائية. 
 
بنتيجة المتابعة التي قام بها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، توافرت معطيات مفادها أن الموقوف المذكور يقوم بتصنيع المخدرات وبخاصة مادة الـ "كريستال مث"، بمساعدة زوجته (د. ز. من مواليد عام 1993، لبنانية) الموقوفة ايضا.

قامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة منزله في محلة الفنار، حيث تم العثور على كميات كبيرة من المواد الكيميائية، التي تُستَخدَم في تصنيع المخدرات، ومن هذه المواد الاتير، والاتانول، والكيتامين، وغيرها.
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب المذكور، تبين وجود سيارة مستأجرة من قبله، ضُبط بداخلها كميات من المخدرات وأن لدى الموقوف منزل آخر يقطنه ويقوم بتصنيع المخدرات فيه، حيث تم تحديد موقعه في الشمال، وعليه تمت مداهمته من قبل قوة من المكتب وعثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الاولية التي تُستَعمَل في "طبخ" المخدرات، ولا سيما مادة الـ"كريستال مث"، وهي من أخطر انواع المخدرات، وتبين أنه يستحصل على هذه المواد الممنوعة من بعض التجار المطلوبين في منطقة البقاع.
 
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة صناعة المخدرات.

وجرى ضبط السيارة والمواد الكيميائية، وختم المنزلَين بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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