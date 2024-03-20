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قوى الامن: توقيف سارق سيارات في حي السلم

20
MARCH
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:  "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات لكشف هويتهم والعمل على توقيفهم، توصّلت إلى تحديد هوية أحد المتورّطين بعمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان ونقلها إلى منطقة البقاع، وهو المدعو ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سطو مسلّح، سلب، سرقة، مخدّرات، ونشل، وبحقّه أربع ملاحقات عدلية بجرم سرقة سيارات.

   بتاريخ ٥ - ٣ - ٢٠٢٤ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة حيّ السّلّم - تحويطة الغدير، أوقفت بنتيجته المذكور. وبتفتيشه، ضبطت بحوزته نصف حبة مخدّرة، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة سيارات من مناطق جبل لبنان، وخاصة الضاحية، بعبدا، وعرمون، ونقلها إلى منطقة البقاع لصالح أحد الأشخاص، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

    أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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