سلسلة استهدافات لحزب الله...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 من عصر يوم الأربعاء 20-03-2024 قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 من عصر يوم الأربعاء 20-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة
بالاصافة الى موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة