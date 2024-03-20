سلسلة استهدافات لحزب الله...!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 من عصر يوم الأربعاء 20-03-2024 ‏قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:35 من عصر يوم الأربعاء 20-03-2024 ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة

بالاصافة الى ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة