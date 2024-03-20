السيد يكشف آخر المستجدات في موضوع "المؤهلين المتقاعدين والمحروقات"...

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كتب النائب جميل السيد عبر منصة "إكس": "موضوع المؤهلين المتقاعدين والمحروقات".



وأضاف، "في جلسة لجنة الدفاع النيابية اليوم لمناقشة موضوع تخصيص المؤهلين المتقاعدين بالمحروقات والبالغ عددهم في كل الأسلاك حوالي 16 ألفاً، فقد كانت الخلاصة، بالنسبة لقوى الأمن الداخلي، كانت قد خُصِّصَت بإعتمادات محروقات تشمل المؤهلين في قانون موازنة 2024 وستقوم بالتوزيع على اساس 5 قسائم شهرية لتلك الفئة من المتقاعدين".



وتابع السيد، "بالنسبة للجيش، فإنه حصل على تخصيص المحروقات للمؤهلين في موازنة 2024 لكنه يعاني نقصاً في المحروقات بسبب زيادة المهمات العسكرية، وقد طُلِب من ممثلي الجيش مراجعة القيادة لطلب اعتمادات إضافية للمحروقات تشمل فئة المؤهلين".







واستكمل، "بالنسبة للأمن العام وأمن الدولة، فإنهما لم يحصلا في موازنة 2024 على إعتمادات المحروقات لصالح المؤهلين، وقد طُلِب من ممثلي المديريتين مراجعة قيادتهما لطلب اعتمادات إضافية للمحروقات تشمل فئة المؤهلين".



وختم السيد، "ستُعقد جلسة لاحقة لإنجاز الموضوع والمساواة بين مختلف الأسلاك العسكرية والامنية".