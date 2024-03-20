ابي رميا: للالتزام بالقيم الفرنكوفونية المرتكزة على الدفاع عن الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان

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النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:" في 20 آذار من كل عام، يحتفل العالم الفرنكوفوني باليوم الدولي للفرنكوفونية ويصادف هذا التاريخ ميلاد المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) في نيامي بالنيجر في 20 آذار 1970.

التقينا اليوم في السراي الحكومي بحضور سفراء الدول الفرنكوفونية للتأكيد على الالتزام بالقيم الفرنكوفونية المرتكزة على الدفاع عن الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان.

لي شرف تمثيل المجلس النيابي في لجنة الشؤون البرلمانية في الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في العالم وسأكون حاضراً في مؤتمر يعقد في نيسان حيث سأتكلم أمام نواب يمثلون ٩٢ مجلساً نيابياً في العالم لأدافع عن حق لبنان في الوجود الحر والمستقل والمستقر وخاصة لأشرح الخطر الوجودي الذي يهدد كياننا ووطننا وهويتنا نتيجة النزوح السوري."