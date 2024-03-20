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توقيع اتفاقية بين الجمعية العربية الصينية للتعاون ومعهد الاعمال المهنية بنينغشيا لتعليم اللغة الصينية

20
MARCH
2024
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أعلنت "الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية" في بيان، أنها وقعت بشخص رئيسها قاسم طفيلي مع معهد الاعمال المهنية بنينغشيا - الصين بشخص رئيسها يو جي جيا، "اتفاقية تهدف إلى تقديم فرص تعلم اللغة الصينية للشباب في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن".

ولفت البيان الى أن "الاتفاقية تتضمن تقديم منح تعليمية لتعلم اللغة الصينية لثلاثين طالبا وطالبة. ويعد هذا البرنامج فرصة فريدة للشباب لتعلم لغة جديدة تعتبر من بين أكثر اللغات انتشارا في العالم وتشكل جسرا للتواصل الثقافي والتجاري مع الصين".

وأشار الى أن "البرنامج يشمل دورات تعليمية مكثفة في اللغة الصينية بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وتعليمية منظمة. كما سيحصل المشاركون على فرصة الحصول على منح جامعية تشمل كافة الاختصاصات. كما ستشكل هذه الدورات مناسبة لاستكشاف الثقافة الصينية والتواصل مع الشباب الصيني من خلال أنشطة متنوعة. وتشكل هذه الاتفاقية فرصة قيمة للشباب العربي لاكتساب مهارات جديدة وفرص عمل، اضافة الى توسيع آفاقهم المستقبلية، وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين الشعبين".

وأعلنت الجمعية عن "بدء قبول الطلبات لهذه المنح، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجمعية على رقم الواتساب 96170688935".

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