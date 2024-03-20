ميقاتي ترأس اجتماعات بيئية واقتصادية والتقى موسى والبستاني والبيسري...ياسين: عرضنا الخطة المستقبلية للنفايات

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم. وفي هذا الاطار، رأس اجتماعا ضم وزير البيئة ناصر ياسين، النواب: اكرم شهيب، بلال عبدالله وعلي عمار، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، مسؤول ملف العمل البلدي في حركة "أمل" بسام طليس ومسؤول ملف العمل البلدي في "حزب الله" الدكتور محمد بشير.

ياسين

بعد الاجتماع، قال الوزير ياسين: "تركز البحث في الاجتماع على موضوع النفايات ومطمر "الكوستا برافا" وكيفية العمل لتفادي وصوله الى قدرته الاستيعابية في الصيف المقبل، وعرضنا خارطة الطريق والخطة المستقبلية التي وضعناها مع البلديات ومجلس الانماء والاعمار لاستمرار موضوع النظافة العامة في جبل لبنان، بما فيها اقضية الشوف وعاليه وبعبدا والضاحية الجنوبية. ونحن بصدد دراسة الخيارات الممكنة من اجل تعزيز الاعمال الاضافية لمطمر"الكوستا برافا" ليستمر في عمله، اضافة الى العمل لدعم معامل النفايات الموجودة في عاليه والشوف مثل معمل الفرز في السويجاني في الشوف ومعامل الفرز الصغيرة الموجودة في عاليه، وسنطرح هذه المواضيع على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتتم مناقشتها واقرارها."

أضاف: " اكدنا ضرورة تشغيل معمل النفايات في العمروسية والذي كان وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتم التشديد على تأمين الاعتمادات المالية لانهاء الاعمال فيه لتشغيله."

مرفأ بيروت

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري.

حميه

وقال الوزير حميه بعد اللقاء: "عقد اجتماع بدعوة من الرئيس ميقاتي لوزارة الأشغال العامة والنقل والمديرة العامة للجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك، حيث تم البحث في موضوع أساسي يتعلق بتصدير البضائع من لبنان واستيرادها اليه عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، فتم الإتفاق اليوم وبناء على طلب الرئيس ميقاتي من الجمارك على اعداد خطة لتأمين "سكانرات" لمرفأ طرابلس وبيروت والمعابر البرية الحدودية اي المصنع، العبودية وغيرها، ووضع دفتر شروط وفق قانون الشراء العام لنتمكن كحكومة من تمويل وضع "سكانرات" على كامل المعابر الحدودية، وهو ما يؤمن تصدير البضائع اللبنانية الى كل دول العالم".

أضاف: "أما الأمر الثاني الذي تم بحثه فهو موضوع الشاحنات التي تمر على كل طرقات لبنان، وهناك قانون يتضمن في مواده الاساسية تحديد لحمولة الشاحنة وطولها، وللأسف الشديد تمر على كل طرقات لبنان وعبر المعابر الحدودية شاحنات لها "اول وليس لها آخر"، ذات أوزان خيالية. لقد اتفقنا مع المديرية العامة للجمارك وسنؤكدها بكتب رسمية للمديرية العامة للجمارك لتعميمها على المعابر الحدودية لقوى الأمن الداخلي وللشاحنات التي ستمر على طرقات لبنان، ولادارة المرافىء اللبنانية ولمكاتب النقل على الحدود للالتزام بمواصفات الشاحنات وحمولتها والأوراق الرسمية لها".

النائب موسى

وإستقبل رئيس الحكومة النائب ميشال موسى الذي قال: "التقيت الرئيس ميقاتي من أجل أمرين تم عرضهما في اللجنة النيابية لحقوق الإنسان. الأول إعادة أحياء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، فهذه اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، ولا بد من اعادة أحياء الأشخاص الذين يمثلون الوزارات المعنية والمسماة في هذا المرسوم. وأعلمني دولة الرئيس بأنه تم توجيه رسائل الى الادارات المعنية من أجل تجديد تسمية الأعضاء في كل وزارة لإعادة احياء اجتماعات هذه اللجنة التي هي مطلب أساسي للبنان كما للصليب الأحمر الدولي".



أضاف: "أما الأمر الثاني، فهو موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر قانونها عام 2014, وتمت تسمية الأعضاء الذين حلفوا اليمين، ولكن لا نظام داخليا وماليا ولا مقر لها، وهناك مراسلات بين وزارة العدل وزارة المالية في هذا الشأن. وقد وعدنا دولة الرئيس بتذليل العقبات كما اننا سنسعى لهذا الامر لكي تمارس هذه الهيئة دورها الأساسي كوسيط لحقوق المواطنين ولمتابعة مواضيع حقوق الإنسان. ونأمل ان تتمكن هذه الهيئة من ممارسة دورها بشكل سليم وطبيعي".

البستاني

واستقبل رئيس الحكومة النائب الدكتور فريد البستاني.

البيسري

واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.