بوحبيب منح وصيفة ملكة جمال العالم جواز السفر خاص

A + A -

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ترافقه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي احرزت لقب ملكة جمال آسيا واوقيانيا ولقب الوصيفة الاولى لملكة جمال العالم في حضور رئيس مجلس ادارة تلفزيون LBC الشيخ بيار الضاهر والامين العام للخارجية هاني الشميطللي وكبار الديبلوماسيين في الوزارة .

واعتبر الوزير بو حبيب ان "زيتون كانت ديبلوماسية بامتياز في دفاعها عن لبنان خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم وخصوصا أن لدينا قضية حق نسعى اليها وتوجه إليها بالقول :" لانك سفيرتنا الى العالم ونفتخر بك اردنا اعطاءك جواز السفر الخاص الصادر عن وزارة الخارجية لتسهيل عملك وتنقلاتك في الخارج"، داعيا اياها الى "المشاركة في دورة تدريبية ديبلوماسية".

بدوره اعتبر وزير السياحة وليد نصار ان "ياسمينا فرضت على المنظمين ولجنة الحكم لملكة جمال العالم معايير جديدة من خلال ثقافتها المميزة واثبتت ان ملكة الجمال ليست فقط بمظهرها الخارجي لكن ايضا بثقافتها".

وشكرت زيتون للوزير بو حبيب مبادرته مؤكدة فخرها بأنها تمكنت من "ايصال صوت لبنان الى كل العالم واظهار صورته الجميلة"، كما شكرت دعم وزارة السياحة لها.