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بالصور- التيار الوطني الحر في ايطاليا- احتفل بذكرى ١٤ آذار‎

20
MARCH
2024
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احتفل التيار الوطني الحر في إيطاليا بذكرى 14 اذار بحضور القنصل الفخري في فلورانس السيد شربل الشبير وعدد من الناشطين وذلك بتاريخ17\03\2024 في فلورانس بمطعم Piazza dell’olio 10.Osteria dell’olio :

قبيل الاحتفال شارك التيار الوطني الحر_ايطاليا بالقداس اللاهي الذي يقام بكنيسة الرعية مار شربل في فلورانس التي يعاد ترميمها تحت اشراف القنصل الفخري السيد شربل الشبير .
في بداية اللقاء: القى نائب المنسق ومنسق فلورانس السيد انطوني الشبير كلمة، رحب فيها بالحاضرين كما شكرهم على مشاركتهم بهذه المناسبة الهامة لجميع اللبنانيون بعدها القى المنسق الدكتور جهاد جبور كلمة بالمناسمة ركز فيها على أهمية الذكرى التي ابتدأت في 14 آذار 1989 بقيادة العماد ميشال عون حين اعلن حرب تحرير لبنان من الاحتلالات الغريبة لأراضيه .
شكر المنسق الجميع على مشاركتهم بهذه المناسبة: كما شكر بشكل خاص القنصل الفخري السيد شربل الشبير لمشاركته باللقاء وعلى اهتمامه الدائم بالجالية اللبنانية في فلورنس وتمنى له النجاح بهذه المهمة.
14 آذار ليست ذكرى فقط انما مسيرة من التحرير الى التحرر مستمرين.

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