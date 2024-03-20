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نقابة الصحافة دعت مالكي المطبوعات الى تسديد اشتراكاتهم وتزويدها باسماء ممثليها

20
MARCH
2024
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عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الدوري برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور الاعضاء، واصدر بيانا، جاء فيه: “عملاً بأحكام المواد 79 و80 و81 من قانون المطبوعات ، وبناء على قرار مجلس النقابة في جلسته اليوم الاربعاء الواقع فيه 20/3/2024، وبالاستناد الى المادة 79 من قانون المطبوعات التي تنص على ان يكون ممثل المطبوعة في الجمعيات العمومية مسجلاً في الجدول النقابي للصحافة ويكون تمثيله للمطبوعة اما بصفة صحافي مالك المطبوعة او بصفة مدير مسؤول او صحافي رئيس تحرير او مدير تجاري.

وبالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق ضمان اصحاب الصحف الصحافيين التي تنص على وجوب تسديد الاشتراكات السنوية للمطبوعات وعلى حرمان كل مطبوعة متخلّفة عن ذلك من ممارسة حقوقها النقابية كافة.

لذلك تدعو نقابة الصحافة الزملاء الكرام اصحاب المطبوعات السياسية وغير السياسية الى:

1- الاسراع في تسديد اشتراكات مطبوعاتهم.

2- ابلاغ النقابة بموجب كتاب موقع من مالك المطبوعة الصحافية باسم وصفة الصحافي الذي سيمثل مطبوعته في اجتماعات الجمعية العمومية ضمن مهلة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخه، ليصار الى تنقيح الجدول النقابي تمهيداً لاجراء انتخابات الجمعية العمومية لنقابة الصحافة.

مع الاشارة الى ان كل مطبوعة لا ترسل الكتاب المطلوب سيكون ممثلها في الجدول النقابي هو المدير المسؤول المسجل اسمه في وزارة الاعلام ونقابة الصحافة”.

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