سفير مصر: هذا ما تهدف إليه الخماسية.. ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار بل ان نتفق على المبدأ!

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قال سفير مصر لدى لبنان علاء موسى في حديث للـLBCI إنّ "ما لمسناه من الرئيس بري في اللقاء الاول والثاني هو "موقفه الواحد" وقد أبدى كلّ رغبة في انجاز الاستحقاق ونحن لا نتحدّث في الأسماء لأنه ليس من دورنا بل نبحث عن أرضية مشتركة بين الفرقاء."

وأضاف موسي: "هناك 3 مراحل: الاولى تتطلّب التواصل مع مختلف الكتل والحصول على التزام منهم في الملف الرئاسيّ والثانية القيام بمشاورات ومداولات والثالثة الذهاب الى مجلس النواب والانتخاب والاهم بين هذه المراحل هي الاولى."

وأكمل السفير موسي: "ما تهدف اليه الخماسية هو تطبيق الدستور والبعض لديه مخاوف من "الحوار" ولكن لم يتم انتخاب رئيس في اي زمن في لبنان بدون حوار والفارق بين الحوارات السابقة والحالية انها برئاسة بري ويجب ألا نتحدث عن شكل الحوار بل ان نتفق على المبدأ."

وأردف: " سنلتقي الكتل كافة والآن يجري تحديد المواعيد ومِن السفراء مَن سيأخذ اجازة طويلة من منتصف شهر نيسان ولهذا السبب أرجأنا اللقاءات الى بعد عيد الفطر."