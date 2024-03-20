القاضي صادر رئيساً للجنة القضائية الناظرة في قضايا مصرف الإسكان

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عيّن مجلس الوزراء مؤخراً القاضي أندره صادر رئيساً للجنة القضائية الناظرة في قضايا الإسكان، وهو قاضي شرف تبوّأ مناصب عدة خلال مسيرته القضائية.

وتقضي مهمة هذه اللجنة بفصل النزاعات القائمة بين المقترضين ومصرف الإسكان، كي يتمكّن الأخير من خلال القروض التي يحصّلها، الاستمرار في إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ويُرتقب أن يستكمل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار تسمية أمين سرّ اللجنة وأعضائها تمهيداً لتعيينهم من قِبَل مجلس الوزراء، لتباشر اللجنة بعقد اجتماعاتها والنظر في القضايا العالقة بين المقترِضين والمصرف والبتّ بها.

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حضور المستشار القانوني للمصرف الأستاذ مالك إرسلان، القاضي صادر وهنّأه على منصبه الجديد، متمنياً حسن التعاون وبذل الجهود المشتركة لما فيه خير المصرف والمقترض على السواء.

القاضي الحجار

وكان حبيب زار أمس برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وإرسلان، مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار مهنّئاً، وأطلعه على نشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية، معوّلاً على التعاون المستمر بين الجسم القضائي والمصرف بما يصبّ في دعم اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من جهة، واستمرارية مصرف الإسكان في إعطاء القروض من جهة أخرى.

وفي المناسبة، سلّم حبيب القاضي الحجار كتيّباً عن مصرف الإسكان يتضمّن تفاصيل نشأته ورأسماله وموارده ومشاريعه وغيرها.