قتيلان و15 جريحا في قب الياس.. هذا ما حصل مساء أمس!

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وقع إشكال كبير مساء أمس, بين عائلتين من عشيرة أبو عيد, في بلدة “قب الياس” البقاعية, وأسفر عن قتيلين وعدد كبير من الجرحى.

وفي التفاصيل, علِمَ أن “الإشكال وقع على خلفية مبيعات أجبان وألبان في المنطقة, تطوّر إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط أكثر من 15 جريحاً نقلوا إلى مستشفى فرحات في البقاع الغربي ولكن إثنين منهما ما لبثا أن فارقا الحياة.

وفي المعلومات, أن “القتيلين توفيا متأثرين بجراحهما كون الإصابة كانت بليغة وهما: علي ابن أبو جاسم نجل حارس الجامع في البلدة, والمدعو علي الجاسم ابن عضو رئيس بلدية سابق محمود الجاسم”.

أما الجرحى الـ13 فما زالوا في المستشفى وتتراوح إصابتهم بين الطفيفة والبليغة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات وانتشر الجيش اللبناني في مكان الإشكال تجنّباً لتطورات دراماتيكية للأحداث حيث لا تزال الأجواء مشحونة.