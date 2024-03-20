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كتل باردة مع انخفاض في الحرارة.. أمطار غزيرة وثلوج!

20
MARCH
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة بحيث تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى  65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، مع ارتفاع في موج البحر وتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة : لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة احيانا مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر اليوم الاربعاء حيث ينحسر تدريجيا ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة مجددا بمنخفض جوي آخر اكثر برودة مركزه البحر الاسود اعتبارا من بعد ظهر يوم غد الخميس  مصحوب  بأمطار وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، حيث تتساقط الثلوج وتلامس ال 1500 متر نهار الجمعة، ويستمر الطقس متقلبا حتى بداية الاسبوع المقبل حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، مع اشتداد في سرعة الرياح حيث تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س بخاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا ليلا.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة بحيث تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى  65 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، مع ارتفاع في موج البحر وتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.

الجمعة: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها بحدود ال4 درجات على الساحل ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة ويتحول الطقس الى غائم جزئيا، يتوقع تشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

السبت: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس نسبيا، مع بقاء التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من 1600 متر خلال الليل.

-الحرارة عل الساحل من 14 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14، في الداخل من  7 الى 14 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 30 و70 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء:19 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,41

-ساعة غروب الشمس: 17,50

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