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ميقاتي يعد بتعويضات الحرب: 20 ألف دولار لعائلة كل شهيد و40 ألف دولار لكل وحدة سكنية دمرت بالكامل!

20
MARCH
2024
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نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام الحكومة صرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وأن العمل جارٍ على تأمين الأموال اللازمة وتحديد آليّة صرفها بعد توقف الحرب، وفور إنجاز مجلس الجنوب عملية المسح التي أوقفها بعد عودة القتال إثر هدنة 24 تشرين الثاني الماضي، على أن ينسّق المجلس هذا الملف مع الهيئة العليا للإغاثة.وفي المعلومات أن الحكومة ستصرف ما قيمته 20 ألف دولار لعائلة كل شهيد، و40 ألف دولار أميركي لكل وحدة سكنية دمرت بالكامل، على أن يصار الى وضع آليات لتحديد بدل عن الأضرار الجزئية التي أصابت المساكن والمتاجر والمنشآت العامة والخاصة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، تجاوز عدد الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل الـ 1000، إضافة الى تضرر عدد كبير من المنازل والمنشآت المدنية وحرق محاصيل زراعية. كما يجري البحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرة تقوم بها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) التي يتولى أحد مساعدي بري، المهندس ناصيف سقلاوي إدارتها، من اجل التعويض عن المتضررين من مزارعي التبغ في القرى الحدودية، وخصوصاً بلدات رميش وعيترون وحولا وميس الجبل.

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