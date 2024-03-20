الجمهورية: زيارة صفا للإمارات تعبير عن انفتاح سياسي كبير بينها وبين حزب الله... ويتوقّع ان تكون له نتائج مهمة

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

برز امس تطور على جانب كبير من الاهمية تمثّل بانفتاح دولة الامارات العربية المتحدة بنحو مفاجىء على «حزب الله» بعد قطيعة كبيرة نشأت مع بداية ازمة اليمن، حيث استقبلت ابو ظبي امس مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا الذي كان قد توجّه إليها امس بطائرة خاصة يرافقه شخصان.

وكانت الازمة قد نشأت بين الجانبين نتيجة الازمة اليمينية وأعقَبها توقيف السلطات في دولة الامارات نحو عشرة اشخاص من الشيعة اللبنانيين العاملين فيها فضلاً عن توقّفها عن منح تأشيرات لآخرين.

ويتوقع ان تتوّج زيارة صفا أبو ظبي بالافراج عن هؤلاء. وقال مصدر مطلع لـ«الجمهورية» ان زيارة صفا هي تعبير عن انفتاح سياسي كبير بينها وبين «حزب الله» يتوقّع ان تكون له نتائج مهمة جدا على مستوى مستقبل العلاقة بين دولة الامارات و«حزب الله» خصوصاً، وبين الحزب ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.