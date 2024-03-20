الأنباء الكويتية: التوافق على مواصفات الرئيس المقبل من جميع الأطراف مع "الخماسية"

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الأنباء الكويتية: أكدت معلومات خاصــة لـ«الأنباء» أن الأجواء والبوادر والبشائر الإيجابية التي تم التحدث عنها في الآونة الأخيرة بخصوص انتخاب الرئيس أنهت عمليا مواصفات الرئيس المقبل، بحيث تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف السياسية اللبنانية مع اللجنة الخماسية.

وأشارت مصادر إلى أن البحث يجري حاليا بين الأطراف السياسية المعنية بالانتخاب مع اللجنة الخماسية على من تقع عليه هذه المواصفات المتفق عليها، وبدأت الدخول في التفاصيل المحيطة بعملية الانتخاب والتحضير للمناخات والأجواء والخطوات الحاسمة لإنجاز الاستحقاق بعيدا عما يحصل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.