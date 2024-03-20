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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2024

20
MARCH
2024
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الأخبار: «إسرائيل» رهينة نتنياهو

حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسياً

 

 

 

النهار: "الخمسة" وجهاً لوجه مع اللوحة الانقسامية... الأمم المتحدة: عملية سياسية لمنع الانفجار

 

 

 

 

الجمهورية: الخماسية تعلق مهمتها لنيسان
سياحة الأعياد واعدة... والحجوزات لبنانية

 

 

 


البناء: القناة العبرية 13: صاروخ يمني جديد اخترق الدفاعات وسقط في إيلات / الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر الدوحة والأرجح سوف يعود بعد التزوّد بتوجيه / وفيق صفا في الإمارات… والخماسية عند جعجع: لا حلّ إلا بالتوافق السياسي /

 

 

 

 

نداء الوطن: الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" في الجنوب
"الخُماسية" تُلاقي البطريرك وجعجع: المساحة المشتركة لا تتخطّى الدستور

 

 

 

 

اللواء: حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحل مستدام على جانبي الحدود
ميقاتي يسحب ملف «خفراء الجمارك» لقطع الطريق على «الاستغلال الطائفي»

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi le rythme des affrontements entre le Hezbollah et Israël va decrescendo

 

 

بعض عناوين الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: أطباء غربيين زاروا غزة يتحدثون عن «فظائع»

 


الوطن السورية: بحثا التعاون بين سورية والوكالة في البرامج والمشاريع السلمية … الرئيس الأسد يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 


الأنباء الكويتية: ميقاتي متفائل بشمولية «هدنة غزة» المرتقبة وديمومتها
«الخماسية» حدّدت مواصفات الرئيس وتركت اختياره للبرلمان

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