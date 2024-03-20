عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2024

الأخبار: «إسرائيل» رهينة نتنياهو
حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسياً
النهار: "الخمسة" وجهاً لوجه مع اللوحة الانقسامية... الأمم المتحدة: عملية سياسية لمنع الانفجار
الجمهورية: الخماسية تعلق مهمتها لنيسان
سياحة الأعياد واعدة... والحجوزات لبنانية
البناء: القناة العبرية 13: صاروخ يمني جديد اخترق الدفاعات وسقط في إيلات / الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر الدوحة والأرجح سوف يعود بعد التزوّد بتوجيه / وفيق صفا في الإمارات… والخماسية عند جعجع: لا حلّ إلا بالتوافق السياسي /
نداء الوطن: الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" في الجنوب
"الخُماسية" تُلاقي البطريرك وجعجع: المساحة المشتركة لا تتخطّى الدستور
اللواء: حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحل مستدام على جانبي الحدود
ميقاتي يسحب ملف «خفراء الجمارك» لقطع الطريق على «الاستغلال الطائفي»
l'orient le jour: Pourquoi le rythme des affrontements entre le Hezbollah et Israël va decrescendo
بعض عناوين الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أطباء غربيين زاروا غزة يتحدثون عن «فظائع»
الوطن السورية: بحثا التعاون بين سورية والوكالة في البرامج والمشاريع السلمية … الرئيس الأسد يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الأنباء الكويتية: ميقاتي متفائل بشمولية «هدنة غزة» المرتقبة وديمومتها
«الخماسية» حدّدت مواصفات الرئيس وتركت اختياره للبرلمان