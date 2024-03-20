عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آذار 2024

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الأخبار: «إسرائيل» رهينة نتنياهو

حزب الله في الإمارات: استعادة حرية المعتقلين سياسياً





النهار: "الخمسة" وجهاً لوجه مع اللوحة الانقسامية... الأمم المتحدة: عملية سياسية لمنع الانفجار

الجمهورية: الخماسية تعلق مهمتها لنيسان

سياحة الأعياد واعدة... والحجوزات لبنانية



البناء: القناة العبرية 13: صاروخ يمني جديد اخترق الدفاعات وسقط في إيلات / الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر الدوحة والأرجح سوف يعود بعد التزوّد بتوجيه / وفيق صفا في الإمارات… والخماسية عند جعجع: لا حلّ إلا بالتوافق السياسي /

نداء الوطن: الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" في الجنوب

"الخُماسية" تُلاقي البطريرك وجعجع: المساحة المشتركة لا تتخطّى الدستور

اللواء: حراك الخماسية إلى ما بعد العيد.. ومجلس الأمن لحل مستدام على جانبي الحدود

ميقاتي يسحب ملف «خفراء الجمارك» لقطع الطريق على «الاستغلال الطائفي»

l'orient le jour: Pourquoi le rythme des affrontements entre le Hezbollah et Israël va decrescendo

بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: أطباء غربيين زاروا غزة يتحدثون عن «فظائع»



الوطن السورية: بحثا التعاون بين سورية والوكالة في البرامج والمشاريع السلمية … الرئيس الأسد يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية



الأنباء الكويتية: ميقاتي متفائل بشمولية «هدنة غزة» المرتقبة وديمومتها

«الخماسية» حدّدت مواصفات الرئيس وتركت اختياره للبرلمان