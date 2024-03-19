التيار الوطني الحر: هذا الخبر عار عن الصحة!

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أكَّد التيار الوطني الحر عبر حسابه على "إكس" أن‏ "وزير الإعلام زياد مكاري ادّعى أن رئيس التيار الوطني الحر يرسل بنوداً إلى مجلس الوزراء".

واضاف: "هذا الخبر عار عن الصحة اذ ليس للتيار وزراء في الحكومة المبتورة، اما الوزراء الذين يتضامنون مع الموقف المبدئي للتيار فلا يشاركون في الجلسات اللاميثاقية بل يقومون بواجباتهم بتصريف الاعمال، والملفات التي يتقدّمون بها تكون على اساس توقيع ال ٢٤ وزيراً عليها. يبدو أن وزير الإعلام اكتسب خبرة في تلفيق الأخبار يستعملها ليتهرب من مسؤولية تعنيه كأحد الوزراء المسيحيين".