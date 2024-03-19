وهاب محذراً: للتنبه الى مراعاة الجانب المسيحي وما يتم راهناً سيؤدي إلى مشاكل وهذا يجب أن يتنبه إليه الحليف والخصم!

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التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب في دارته في البياضة. وأشار وهاب بعد اللقاء إلى أنه من الطبيعي في المواجهة مع إسرائيل أن نقف إلى جانب المقاومة ونستنكر الإعتداءات الإسرائيلية التي تتوسع.

وأوضح وهاب: ناقشنا ما يحصل في الحكومة إن في التعيينات أو التجاوزات، وأكد أنه يجب التنبه لمراعاة الجانب المسيحي والإستباحة، والأمور كما تتم راهناً ستؤدي إلى مشاكل كثيرة وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الحليف والخصم. وقال إنه في ملف خفراء الجمارك يجب تعيينهم لكن هناك أمور أساسية يجب مراعاتها، معتبراً أنه لو حصل ما حصل مع طائفة أخرى لما تجرأ أحد على التصرف بهذه الطريقة. وختم وهاب بالإشارة الى انه في ملف الرئاسة نحن بحاجة لاستغلال أي هدنة لانتخاب رئيس وإعادة إحياء شيء من مؤسسات الدولة لتعود للعمل.