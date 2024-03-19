تقديرا لأعماله ومسيرته الفنية...جامعة الروح القدس تمنح دكتوراه فخرية لجورج خباز

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منحت جامعة الروح القدس- الكسليك دكتوراه فخرية للفنان جورج خبّاز تكريمًا لأعماله ومسيرته الفنية، وذلك ضمن عشائها السنوي مع الجالية اللبنانية الذي أقيم في هارفرد كلوب في مدينة نيويورك، ونظّمه مكتب التقدّم المؤسّساتي في الجامعة.

يشار الى أنّ خبّاز هو من خريجي الجامعة، وقد جاء هذا التكريم مناسبة لتُعرب الجامعة عن فخرها بالقيمة الفنية المميزة التي يمثلها.

وقد حضر الحفل مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المونسنيور غابرييل جيوردانو كاتشيا، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب هادي محفوظ، رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة ومجلس إدارة Holy Spirit University Foundation (HSUF) وحشد من الشخصيات اللبنانية المغتربة الداعمة للقطاع التربوي في لبنان.