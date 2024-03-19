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قرار قضائي بملف وزارة التربية

19
MARCH
2024
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صدر عن المحكمة الاستئنافية في بيروت - الغرفة العاشرة، اليوم الثلاثاء، قرار جاء فيه: "لدى التدقيق والمذاكرة بعد الاطلاع على طلبات اخلاء السبيل المقدمة من المستأنفين امية عمر العلي وسحر علي جعفر وانيس سمير نعيم وعبد المولى محمد شهاب الدين وايليا جرجس يوسف وزهراء محمد عناني وعماد فؤاد شرف الدين وسميح هادي حويجي وناريمان جميل حمود وعبير اسماعيل وهب وطارق علي أبو احمد كل منهم بواسطة وكيله، وعلى رأي النيابة العامة المالية، وعلى سائر أوراق الملف".

وأضاف القرار، "وبالنظر الى مجمل معطيات الملف والى ماهية الجرائم المنسوبة الى كل من المستأنفين المذكورين، والى مدة توقيفه تقرر بالاجماع، وفقا وخلافا لرأي النيابة العامة المالية: رد طلبات اخلاء السبيل المقدمة من أمية العلي وسحر جعفر، وأنيس نعيم، وعبد المولى شهاب الدين وايليا يوسف، وزهراء عناني ۲- اخلاء سبيل عماد شرف الدين لقاء كفالة مالية قدرها خمسون مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين لضمان الحضور والنفقات".

وتابع، "اخلاء سبيل سميح حويجي لقاء كفالة مالية قدرها ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين لضمان الحضور والنفقات".

 


واستكمل، "اخلاء سبيل ناريمان حمود لقاء كفالة مالية قدرها ماية وسبعون مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين لضمان الحضور والنفقات ه اخلاء سبيل عبير وهب لقاء كفالة مالية قدرها ماية وسبعونه مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين لضمان الحضور والنفقات".

وأردف القرار، "اخلاء سبيل طارق أبو احمد لقاء كفالة مالية قدرها ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية ذات شقين متساويين لضمان الحضور والنفقات رد الطلب المقدم من على نصر الله الرامي الى تسليمه هاتفين خليويين في المرحلة الراحة رد طلب زينب النادر الرامي إلى تسليمها هاتفين خليويين و دفتر ملاحظات والمستندات".

وتابع، "ابلاغ عماد شرف الدين وسميح حويجي وناريمان حمود وعبير وهب وطارق أبو أحمد المضبوطة، في المرحلة الراحة موعد الجلسة قبل تنفيذ هذا القرار بحقهم، وذلك كل بواسطة وكيله".

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