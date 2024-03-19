كازينو لبنان مستمر في دعم الرياضة

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في سياق تعددية الأدوار التي يلعبها كازينو لبنان وحرصا" منه على تشجيع الرياضيين اللبنانيين في كافة المجالات، أعلن كازينو لبنان دعمه للسيدة راي باسيل، بطلة العالم ولبنان في الرماية لعدة سنوات والتي ستمثل بلدها للمرة الرابعة في الألعاب الأولمبية القادمة في باريس تموز 2024، فئة الرماية، متمنيا" لها تحقيق نتيجة مشرفة ترفع بها إسم لبنان عاليا" في المحافل الدولية.

وقد إختار كازينو لبنان دعم راي باسيل ليس فقط لما تمثله من نجاح على الصعيد الرياضي، بل أيضا" لدورها الفعال كملهمة للشباب اللبناني من خلال تحفيزهم على الإنخراط في هذا المجال لبناء جيل واعد من الرياضيين. .