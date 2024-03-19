رشقات بالأسلحة الثقيلة.. وتدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية!

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أطلق العدو نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وكان أطلق مساء أمس، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين.

وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.

ويعمد العدو منذ أقل من اسبوع، الى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وانعدام سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الازرق والحدود مع فلسطين المحتلة.